Ціна Nest Institutional Vault (NINSTO)
Поточна ціна Nest Institutional Vault (NINSTO) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,00K USD. Ціна NINSTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nest Institutional Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Nest Institutional Vault протягом дня — 0,00%
- циркуляційна пропозиція – 1,00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nest Institutional Vault до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Nest Institutional Vault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nest Institutional Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nest Institutional Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0,0
|0,00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nest Institutional Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0,00%
0,00%
0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nINSTO is a curated earn strategy built for institutional-grade liquidity and adaptive yield. It combines tokenized money market funds from UBS uMint and Blackstone Senior Loan ETF. The result is a balanced portfolio of conservative short-term debt and dynamic market-driven returns. Designed for stability without sacrificing performance, nINSTO delivers trusted income across traditional and digital markets.
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