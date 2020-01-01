Токеноміка Nest ETF Vault (NETF) Дізнайтеся ключову інформацію про Nest ETF Vault (NETF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nest ETF Vault (NETF) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto. Офіційний вебсайт: https://app.nest.credit/nest-etf-vault Купити NETF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nest ETF Vault (NETF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nest ETF Vault (NETF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18.48K $ 18.48K $ 18.48K Загальна пропозиція: $ 18.48K $ 18.48K $ 18.48K Циркуляційна пропозиція: $ 18.48K $ 18.48K $ 18.48K FDV (повністю розведена вартість): $ 18.48K $ 18.48K $ 18.48K Історичний максимум: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Історичний мінімум: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Поточна ціна: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Дізнайтеся більше про ціну Nest ETF Vault (NETF)

Токеноміка Nest ETF Vault (NETF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nest ETF Vault (NETF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NETF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NETF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NETF, досліджуйте ціну токена NETF в реальному часі!

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