Сьогоднішня ціна Nest ETF Vault (NETF)

Поточна ціна Nest ETF Vault (NETF) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,01K USD. Ціна NETF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nest ETF Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nest ETF Vault протягом дня — 0,00%

- циркуляційна пропозиція – 1,01K USD

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