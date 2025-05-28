Ціна Nest Credit Vault (NCREDIT)
Поточна ціна Nest Credit Vault (NCREDIT) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,10K USD. Ціна NCREDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nest Credit Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Nest Credit Vault протягом дня — 0,00%
- циркуляційна пропозиція – 1,10K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nest Credit Vault до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Nest Credit Vault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nest Credit Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nest Credit Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0,0
|0,00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nest Credit Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0,00%
0,00%
+0,02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions.
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