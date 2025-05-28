Сьогоднішня ціна Nest BTC Vault (NBTC)

Поточна ціна Nest BTC Vault (NBTC) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна NBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nest BTC Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nest BTC Vault протягом дня — 0,00%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

Отримуйте оновлення цін NBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NBTC.