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Поточна ціна Nest BlackOpal LiquidStone II Vault сьогодні становить 1,085 USD. Ринкова капіталізація NOPAL становить 64 297 703 USD. Відстежуйте оновлення цін NOPAL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Nest BlackOpal LiquidStone II Vault сьогодні становить 1,085 USD. Ринкова капіталізація NOPAL становить 64 297 703 USD. Відстежуйте оновлення цін NOPAL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Що таке NOPAL

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Ціна Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NOPAL до USD:

$1,085
$1,085$1,085
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:51:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

Поточна ціна Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) сьогодні становить $ 1,085, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOPAL до USD становить $ 1,085 за NOPAL.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 64 297 703, з циркуляційною пропозицією у 59,24M NOPAL. Протягом останніх 24 годин NOPAL торгувався між $ 1,085 (мінімум) та $ 1,085 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,25, тоді як історичний мінімум — $ 0,958277.

У короткостроковій динаміці NOPAL змінився на 0,00% за останню годину та на +0,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

$ 64,30M
$ 64,30M$ 64,30M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 64,30M
$ 64,30M$ 64,30M

59,24M
59,24M 59,24M

59 237 297,76715
59 237 297,76715 59 237 297,76715

Поточна ринкова капіталізація Nest BlackOpal LiquidStone II Vault — $ 64,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція NOPAL — 59,24M, зі загальною пропозицією 59237297.76715. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64,30M.

Історія ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,085
$ 1,085$ 1,085
Мін. за 24 год
$ 1,085
$ 1,085$ 1,085
Макс. за 24 год

$ 1,085
$ 1,085$ 1,085

$ 1,085
$ 1,085$ 1,085

$ 1,25
$ 1,25$ 1,25

$ 0,958277
$ 0,958277$ 0,958277

0,00%

+0,04%

+0,20%

+0,20%

Історія ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault до USD становила $ +0,000411.
За останні 30 днів зміна ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault до USD становила $ +0,0149241750.
За останні 60 днів зміна ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault до USD становила $ +0,0190772295.
За останні 90 днів зміна ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault до USD становила $ -0,000426.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000411+0,04%
30 днів$ +0,0149241750+1,38%
60 днів$ +0,0190772295+1,76%
90 днів$ -0,000426-0,00%

Прогноз ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

Прогноз ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NOPAL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Nest BlackOpal LiquidStone II Vault потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Nest BlackOpal LiquidStone II Vault у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NOPAL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Nest BlackOpal LiquidStone II Vault.

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Ресурс Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Nest EcosystemPlume Network EcosystemReal World Assets (RWA)

Про Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

Яка зараз актуальна ціна Nest BlackOpal LiquidStone II Vault?

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault коштує ₴47.81513192996400000, що свідчить про зміну ціни на 0.03% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок NOPAL?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴47.81513192996400000 і ₴47.81513192996400000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Nest BlackOpal LiquidStone II Vault на ринку?

Наразі він займає #348 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴2833551291.92501573520000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 59237297.76715 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Nest BlackOpal LiquidStone II Vault?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:51:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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