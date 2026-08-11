Сьогоднішня ціна Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

Поточна ціна Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) сьогодні становить $ 1,085, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOPAL до USD становить $ 1,085 за NOPAL.

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 64 297 703, з циркуляційною пропозицією у 59,24M NOPAL. Протягом останніх 24 годин NOPAL торгувався між $ 1,085 (мінімум) та $ 1,085 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,25, тоді як історичний мінімум — $ 0,958277.

У короткостроковій динаміці NOPAL змінився на 0,00% за останню годину та на +0,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

Ринкова капіталізація $ 64,30M$ 64,30M $ 64,30M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 64,30M$ 64,30M $ 64,30M Циркуляційне постачання 59,24M 59,24M 59,24M Загальна пропозиція 59 237 297,76715 59 237 297,76715 59 237 297,76715

Поточна ринкова капіталізація Nest BlackOpal LiquidStone II Vault — $ 64,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція NOPAL — 59,24M, зі загальною пропозицією 59237297.76715. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64,30M.