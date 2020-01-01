Токеноміка Nest Basis Vault (NBASIS) Дізнайтеся ключову інформацію про Nest Basis Vault (NBASIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nest Basis Vault (NBASIS) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas. Офіційний вебсайт: https://app.nest.credit/nest-basis-vault Купити NBASIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nest Basis Vault (NBASIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nest Basis Vault (NBASIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,12M $ 10,12M $ 10,12M Загальна пропозиція: $ 10,07M $ 10,07M $ 10,07M Циркуляційна пропозиція: $ 10,07M $ 10,07M $ 10,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,12M $ 10,12M $ 10,12M Історичний максимум: $ 1,005 $ 1,005 $ 1,005 Історичний мінімум: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Поточна ціна: $ 1,005 $ 1,005 $ 1,005 Дізнайтеся більше про ціну Nest Basis Vault (NBASIS)

Токеноміка Nest Basis Vault (NBASIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nest Basis Vault (NBASIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NBASIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NBASIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NBASIS, досліджуйте ціну токена NBASIS в реальному часі!

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