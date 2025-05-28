Сьогоднішня ціна Nest Basis Vault (NBASIS)

Поточна ціна Nest Basis Vault (NBASIS) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 217,00 USD. Ціна NBASIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nest Basis Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nest Basis Vault протягом дня — 0,00%

- циркуляційна пропозиція – 217,00 USD

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