Сьогоднішня ціна Nest Apollo ACRDX Vault

Поточна ціна Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NACRDX до USD становить $ 1,0 за NACRDX.

Nest Apollo ACRDX Vault наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 100 147, з циркуляційною пропозицією у 100,14K NACRDX. Протягом останніх 24 годин NACRDX торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,001, тоді як історичний мінімум — $ 0,994971.

У короткостроковій динаміці NACRDX змінився на 0,00% за останню годину та на +0,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Ринкова капіталізація $ 100,15K$ 100,15K $ 100,15K Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 100,15K$ 100,15K $ 100,15K Циркуляційне постачання 100,14K 100,14K 100,14K Загальна пропозиція 100 142,936602 100 142,936602 100 142,936602

Поточна ринкова капіталізація Nest Apollo ACRDX Vault — $ 100,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція NACRDX — 100,14K, зі загальною пропозицією 100142.936602. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 100,15K.