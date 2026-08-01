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Поточна ціна Nest Apollo ACRDX Vault сьогодні становить 1 USD. Ринкова капіталізація NACRDX становить 100 147 USD. Відстежуйте оновлення цін NACRDX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Nest Apollo ACRDX Vault сьогодні становить 1 USD. Ринкова капіталізація NACRDX становить 100 147 USD. Відстежуйте оновлення цін NACRDX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NACRDX

Інформація про ціну NACRDX

Що таке NACRDX

Офіційний вебсайт NACRDX

Токеноміка NACRDX

Прогноз ціни NACRDX

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Ціна Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NACRDX до USD:

$1
$1$1
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:04:07 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Nest Apollo ACRDX Vault

Поточна ціна Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NACRDX до USD становить $ 1,0 за NACRDX.

Nest Apollo ACRDX Vault наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 100 147, з циркуляційною пропозицією у 100,14K NACRDX. Протягом останніх 24 годин NACRDX торгувався між $ 1,0 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,001, тоді як історичний мінімум — $ 0,994971.

У короткостроковій динаміці NACRDX змінився на 0,00% за останню годину та на +0,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

$ 100,15K
$ 100,15K$ 100,15K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 100,15K
$ 100,15K$ 100,15K

100,14K
100,14K 100,14K

100 142,936602
100 142,936602 100 142,936602

Поточна ринкова капіталізація Nest Apollo ACRDX Vault — $ 100,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція NACRDX — 100,14K, зі загальною пропозицією 100142.936602. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 100,15K.

Історія ціни Nest Apollo ACRDX Vault у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Мін. за 24 год
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
Макс. за 24 год

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 0,994971
$ 0,994971$ 0,994971

0,00%

0,00%

+0,10%

+0,10%

Історія ціни Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nest Apollo ACRDX Vault до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Nest Apollo ACRDX Vault до USD становила $ -0,0002399000.
За останні 60 днів зміна ціни Nest Apollo ACRDX Vault до USD становила $ +0,0032232000.
За останні 90 днів зміна ціни Nest Apollo ACRDX Vault до USD становила $ -0,000045.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ -0,0002399000-0,02%
60 днів$ +0,0032232000+0,32%
90 днів$ -0,000045-0,00%

Прогноз ціни Nest Apollo ACRDX Vault

Прогноз ціни Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NACRDX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Nest Apollo ACRDX Vault потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Nest Apollo ACRDX Vault у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NACRDX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Nest Apollo ACRDX Vault.

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Ресурс Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemNest EcosystemPlume Network Ecosystem

Про Nest Apollo ACRDX Vault

Яка зараз ціна Nest Apollo ACRDX Vault?

Торгуючи за ₴44.079834814560000, Nest Apollo ACRDX Vault продемонстрував зміну ціни на рівні 0.0% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку NACRDX?

Поставки грають важливу роль: з обігу 100142.936602 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Nest Apollo ACRDX Vault?

Його ринкова капіталізація становить ₴4414463.21717374032000, що займає #5794 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

NACRDX зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴44.079834814560000 і ₴44.079834814560000, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Nest Apollo ACRDX Vault вписується у категорію Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem?

Як токен Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem, NACRDX конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Nest Apollo ACRDX Vault

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:04:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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