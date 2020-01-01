Токеноміка Nest Alpha Vault (NALPHA) Дізнайтеся ключову інформацію про Nest Alpha Vault (NALPHA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nest Alpha Vault (NALPHA) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest Alpha Vault offers a highly liquid yield strategy ideal to most users. It includes a diversified selection of tokenized assets from AAA firms and asset managers, as well as yields from private credit and trade financing agreements from accredited protocol partners. Designed with liquidity in mind, the vault is bolstered by a dedicated liquidity buffer supported by industry leading yield-bearing stablecoin protocols, ensuring seamless access for retail users and liquidity providers alike. Офіційний вебсайт: https://app.nest.credit/nest-alpha-vault Купити NALPHA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nest Alpha Vault (NALPHA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nest Alpha Vault (NALPHA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,02M $ 7,02M $ 7,02M Загальна пропозиція: $ 6,99M $ 6,99M $ 6,99M Циркуляційна пропозиція: $ 6,99M $ 6,99M $ 6,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,02M $ 7,02M $ 7,02M Історичний максимум: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Історичний мінімум: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Поточна ціна: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Дізнайтеся більше про ціну Nest Alpha Vault (NALPHA)

Токеноміка Nest Alpha Vault (NALPHA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nest Alpha Vault (NALPHA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NALPHA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NALPHA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NALPHA, досліджуйте ціну токена NALPHA в реальному часі!

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