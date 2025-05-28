Сьогоднішня ціна Nest Alpha Vault (NALPHA)

Поточна ціна Nest Alpha Vault (NALPHA) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.87K USD. Ціна NALPHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nest Alpha Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nest Alpha Vault протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 10.87K USD

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