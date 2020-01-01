Токеноміка Nest AI by Virtuals (NEST) Дізнайтеся ключову інформацію про Nest AI by Virtuals (NEST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nest AI by Virtuals (NEST) Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it’s your DeFi guide and optimizer. Офіційний вебсайт: https://0xnest.ai/ Купити NEST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nest AI by Virtuals (NEST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nest AI by Virtuals (NEST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Історичний максимум: $ 0,0019148 $ 0,0019148 $ 0,0019148 Історичний мінімум: $ 0,00039975 $ 0,00039975 $ 0,00039975 Поточна ціна: $ 0,00103282 $ 0,00103282 $ 0,00103282 Дізнайтеся більше про ціну Nest AI by Virtuals (NEST)

Токеноміка Nest AI by Virtuals (NEST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nest AI by Virtuals (NEST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEST, досліджуйте ціну токена NEST в реальному часі!

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