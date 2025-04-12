Сьогоднішня ціна Nest AI by Virtuals (NEST)

Поточна ціна Nest AI by Virtuals (NEST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 511.79K USD. Ціна NEST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nest AI by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nest AI by Virtuals протягом дня — +6.80%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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