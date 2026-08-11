Сьогоднішня ціна NEST

Поточна ціна NEST (NEST) сьогодні становить $ 0.0061304, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEST до USD становить $ 0.0061304 за NEST.

NEST наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,542,230, з циркуляційною пропозицією у 251.62M NEST. Протягом останніх 24 годин NEST торгувався між $ 0.00595576 (мінімум) та $ 0.00626518 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04380651, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NEST змінився на +2.59% за останню годину та на +18.20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 30.40K.

Ринкова інформація щодо NEST (NEST)

Ринкова капіталізація $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Обсяг (за 24 год) $ 30.40K$ 30.40K $ 30.40K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10.74M$ 10.74M $ 10.74M Циркуляційне постачання 251.62M 251.62M 251.62M Загальна пропозиція 1,752,590,254.159186 1,752,590,254.159186 1,752,590,254.159186

Поточна ринкова капіталізація NEST — $ 1.54M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 30.40K. Циркуляційна пропозиція NEST — 251.62M, зі загальною пропозицією 1752590254.159186. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10.74M.