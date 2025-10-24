Інформація щодо ціни NESHUDO (NESHUDO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) -2,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -28,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -28,06%

Актуальна ціна NESHUDO (NESHUDO) становить --. За останні 24 години NESHUDO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NESHUDO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NESHUDO змінився на -0,16% за останню годину, -2,70% за 24 години та на -28,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NESHUDO (NESHUDO)

Ринкова капіталізація $ 27,38K$ 27,38K $ 27,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,38K$ 27,38K $ 27,38K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 958 321,210568 999 958 321,210568 999 958 321,210568

Поточна ринкова капіталізація NESHUDO — $ 27,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NESHUDO — 999,96M, зі загальною пропозицією 999958321.210568. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,38K.