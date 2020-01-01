Токеноміка NerveFlux (NERVE) Дізнайтеся ключову інформацію про NerveFlux (NERVE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NerveFlux (NERVE) The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Офіційний вебсайт: https://nerveflux.io/ Купити NERVE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NerveFlux (NERVE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NerveFlux (NERVE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,13K $ 15,13K $ 15,13K Загальна пропозиція: $ 184,57M $ 184,57M $ 184,57M Циркуляційна пропозиція: $ 44,08M $ 44,08M $ 44,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 63,34K $ 63,34K $ 63,34K Історичний максимум: $ 0,02920145 $ 0,02920145 $ 0,02920145 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00034318 $ 0,00034318 $ 0,00034318 Дізнайтеся більше про ціну NerveFlux (NERVE)

Токеноміка NerveFlux (NERVE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NerveFlux (NERVE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NERVE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NERVE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NERVE, досліджуйте ціну токена NERVE в реальному часі!

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