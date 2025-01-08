Ціна NerveFlux (NERVE)
Поточна ціна NerveFlux (NERVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.34K USD. Ціна NERVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NerveFlux:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.74 USD
- зміна ціни NerveFlux протягом дня — -3.97%
- циркуляційна пропозиція – 44.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NerveFlux до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NerveFlux до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NerveFlux до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NerveFlux до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.97%
|30 днів
|$ 0
|-42.60%
|60 днів
|$ 0
|-29.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NerveFlux: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.03%
-3.97%
-36.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated.
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