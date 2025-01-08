Сьогоднішня ціна NerveFlux (NERVE)

Поточна ціна NerveFlux (NERVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.34K USD. Ціна NERVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NerveFlux:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.74 USD

- зміна ціни NerveFlux протягом дня — -3.97%

- циркуляційна пропозиція – 44.08M USD

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