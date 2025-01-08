Сьогоднішня ціна Nerve Finance (NRV)

Поточна ціна Nerve Finance (NRV) сьогодні становить 0.00224265 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NRV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nerve Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.68K USD

- зміна ціни Nerve Finance протягом дня — -1.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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