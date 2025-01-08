Ціна Nerve Finance (NRV)
Поточна ціна Nerve Finance (NRV) сьогодні становить 0.00224265 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nerve Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.68K USD
- зміна ціни Nerve Finance протягом дня — -1.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nerve Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nerve Finance до USD становила $ -0.0003018810.
За останні 60 днів зміна ціни Nerve Finance до USD становила $ +0.0004186377.
За останні 90 днів зміна ціни Nerve Finance до USD становила $ +0.0003533012441952838.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.06%
|30 днів
|$ -0.0003018810
|-13.46%
|60 днів
|$ +0.0004186377
|+18.67%
|90 днів
|$ +0.0003533012441952838
|+18.70%
Останній аналіз цін Nerve Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-1.06%
-0.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nerve Finance is a stableswap AMM built on Binance Smart Chain designed to allow trading stablecoins and pegged synthetic assets quickly with minimal slippage and low fees. $NRV is the governance token of the Nerve Finance protocol.
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