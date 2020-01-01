Токеноміка Nerva (XNV) Дізнайтеся ключову інформацію про Nerva (XNV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nerva (XNV) NERVA (XNV) is an untraceable and secure cryptocurrency aiming to be GPU and ASIC resistant via the new Cryptonight Adaptive POW algorithm. Based on the technologically advanced Masari and Monero currencies, NERVA offers true privacy and fungibility, is totally untraceable and unlinkable, with users and transfer amounts hidden from the public. NERVA expands on these advanced privacy features, by implementing a new POW algorithm that aims to maximize decentralization, by resisting pool mining and ASIC mining right from the start. The currency is "mined" by individuals on individual computers. NERVA aims to change the crypto mining trend, away from centralized ASIC and GPU operations, back to making mining available to any computer anywhere in the world. Resisting GPU mining also makes NERVA an unattractive option to rented mining services that have plagued cryptocurrencies recently. Офіційний вебсайт: https://nerva.one/ Купити XNV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nerva (XNV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nerva (XNV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 122,08K $ 122,08K $ 122,08K Загальна пропозиція: $ 19,07M $ 19,07M $ 19,07M Циркуляційна пропозиція: $ 19,07M $ 19,07M $ 19,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 122,09K $ 122,09K $ 122,09K Історичний максимум: $ 0,324859 $ 0,324859 $ 0,324859 Історичний мінімум: $ 0,00253204 $ 0,00253204 $ 0,00253204 Поточна ціна: $ 0,00640204 $ 0,00640204 $ 0,00640204 Дізнайтеся більше про ціну Nerva (XNV)

Токеноміка Nerva (XNV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nerva (XNV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XNV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XNV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XNV, досліджуйте ціну токена XNV в реальному часі!

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