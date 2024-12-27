Сьогоднішня ціна Neroboss (NEROBOSS)

Поточна ціна Neroboss (NEROBOSS) сьогодні становить 0.00170684 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71M USD. Ціна NEROBOSS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neroboss:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.90K USD

- зміна ціни Neroboss протягом дня — -1.42%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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