Інформація щодо ціни Nereus (NRS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,134112 $ 0,134112 $ 0,134112 Мін. за 24 год $ 0,140176 $ 0,140176 $ 0,140176 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,134112$ 0,134112 $ 0,134112 Макс. за 24 год $ 0,140176$ 0,140176 $ 0,140176 Рекордний максимум $ 0,687331$ 0,687331 $ 0,687331 Найнижча ціна $ 0,088159$ 0,088159 $ 0,088159 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) +3,48% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,29%

Актуальна ціна Nereus (NRS) становить $0,139199. За останні 24 години NRS торгувався між мінімумом у $ 0,134112 і максимумом у $ 0,140176, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NRS становить $ 0,687331, тоді як його історичний мінімум — $ 0,088159.

Що стосується короткострокових результатів, то NRS змінився на +0,14% за останню годину, +3,48% за 24 години та на +5,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nereus (NRS)

Ринкова капіталізація $ 5,43M$ 5,43M $ 5,43M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 139,21M$ 139,21M $ 139,21M Циркуляційне постачання 39,01M 39,01M 39,01M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nereus — $ 5,43M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NRS — 39,01M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 139,21M.