Сьогоднішня ціна NerdyDude (NERDY)

Поточна ціна NerdyDude (NERDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135.61K USD. Ціна NERDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NerdyDude:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.16K USD

- зміна ціни NerdyDude протягом дня — -16.11%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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