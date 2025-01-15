Ціна NerdyDude (NERDY)
Поточна ціна NerdyDude (NERDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135.61K USD. Ціна NERDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NerdyDude:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.16K USD
- зміна ціни NerdyDude протягом дня — -16.11%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NerdyDude до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NerdyDude до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NerdyDude до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NerdyDude до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NerdyDude: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.59%
-16.11%
-49.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NerdyDude ($Nerdy) was created on December 22 by a group of nerds who were tired of uninspired projects in the crypto world. We wanted to build something that truly stands out - something that speaks to the heart of nerd culture while showcasing breathtaking creativity. With NerdyDude, we've crafted a project that blends humor, innovation, and incredible artwork into a coin that every Nerd can relate to.
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