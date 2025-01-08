Ціна Nerds (NERDS)
Поточна ціна Nerds (NERDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NERDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nerds:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.74 USD
- зміна ціни Nerds протягом дня — -6.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nerds до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nerds до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nerds до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nerds до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.14%
|30 днів
|$ 0
|-15.23%
|60 днів
|$ 0
|+8.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nerds: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.14%
+6.40%
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