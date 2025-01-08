Сьогоднішня ціна NerdBot (NERD)

Поточна ціна NerdBot (NERD) сьогодні становить 0.00277242 USD з ринковою капіталізацією $ 76.58K USD. Ціна NERD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NerdBot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.03 USD

- зміна ціни NerdBot протягом дня — +1.49%

- циркуляційна пропозиція – 27.60M USD

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