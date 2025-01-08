Ціна NerdBot (NERD)
Поточна ціна NerdBot (NERD) сьогодні становить 0.00277242 USD з ринковою капіталізацією $ 76.58K USD. Ціна NERD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NerdBot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.03 USD
- зміна ціни NerdBot протягом дня — +1.49%
- циркуляційна пропозиція – 27.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NerdBot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NerdBot до USD становила $ -0.0008663418.
За останні 60 днів зміна ціни NerdBot до USD становила $ -0.0004497713.
За останні 90 днів зміна ціни NerdBot до USD становила $ +0.000105272531277962.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.49%
|30 днів
|$ -0.0008663418
|-31.24%
|60 днів
|$ -0.0004497713
|-16.22%
|90 днів
|$ +0.000105272531277962
|+3.95%
Останній аналіз цін NerdBot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+1.49%
-6.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NerdBot is a Telegram bot that provides advanced cryptocurrency trading analytics and insights, simplifying the research process and boosting the trading experience. It's empowered by The Data Nerd, a cryptocurrency on-chain research and analytics firm
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