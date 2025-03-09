Ціна Neptune Finance (NEP)
Поточна ціна Neptune Finance (NEP) сьогодні становить 0.228388 USD з ринковою капіталізацією $ 277.00K USD. Ціна NEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neptune Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 291.99 USD
- зміна ціни Neptune Finance протягом дня — +2.36%
- циркуляційна пропозиція – 1.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neptune Finance до USD становила $ +0.00526068.
За останні 30 днів зміна ціни Neptune Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Neptune Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Neptune Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00526068
|+2.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Neptune Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.21%
+2.36%
-0.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Neptune positions itself as the premier decentralized exchange (DEX) on the Swell Network, leveraging the ve(3,3) concentrated liquidity model and an innovative DEX aggregator to deliver unmatched swap rates and an exceptional user experience. With an innovative approach to liquidity aggregation and efficient trading, Neptune empowers both traders and liquidity providers to navigate the complexities of DeFi effortlessly. Advanced features, such as the Innovative AMM and Powerful Dex Aggregator, ensure users access the best rates by dynamically scanning multiple liquidity sources. Additionally, Neptune employs a governance and rewards system tailored to promote fair token distribution and sustained ecosystem growth.
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