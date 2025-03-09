Сьогоднішня ціна Neptune Finance (NEP)

Поточна ціна Neptune Finance (NEP) сьогодні становить 0.228388 USD з ринковою капіталізацією $ 277.00K USD. Ціна NEP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neptune Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 291.99 USD

- зміна ціни Neptune Finance протягом дня — +2.36%

- циркуляційна пропозиція – 1.21M USD

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