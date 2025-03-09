Ціна Neptune (NEPT)
Поточна ціна Neptune (NEPT) сьогодні становить 0.315309 USD з ринковою капіталізацією $ 167.53K USD. Ціна NEPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neptune:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 877.39 USD
- зміна ціни Neptune протягом дня — -3.38%
- циркуляційна пропозиція – 531.33K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neptune до USD становила $ -0.0110419839061485.
За останні 30 днів зміна ціни Neptune до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Neptune до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Neptune до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0110419839061485
|-3.38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Neptune: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-3.38%
+8.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.
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