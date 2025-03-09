Сьогоднішня ціна Neptune (NEPT)

Поточна ціна Neptune (NEPT) сьогодні становить 0.315309 USD з ринковою капіталізацією $ 167.53K USD. Ціна NEPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neptune:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 877.39 USD

- зміна ціни Neptune протягом дня — -3.38%

- циркуляційна пропозиція – 531.33K USD

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