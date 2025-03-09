Логотип Neptune

Ціна Neptune (NEPT)

USD

Графік ціни Neptune (NEPT) в реальному часі

$0.315309
$0.315309$0.315309
-3.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Neptune (NEPT)

Поточна ціна Neptune (NEPT) сьогодні становить 0.315309 USD з ринковою капіталізацією $ 167.53K USD. Ціна NEPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neptune:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 877.39 USD
- зміна ціни Neptune протягом дня — -3.38%
- циркуляційна пропозиція – 531.33K USD

Отримуйте оновлення цін NEPT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NEPT.

Цінові показники Neptune (NEPT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neptune до USD становила $ -0.0110419839061485.
За останні 30 днів зміна ціни Neptune до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Neptune до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Neptune до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0110419839061485-3.38%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Neptune (NEPT)

Останній аналіз цін Neptune: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.299504
$ 0.299504$ 0.299504

$ 0.326351
$ 0.326351$ 0.326351

$ 0.404177
$ 0.404177$ 0.404177

-0.10%

-3.38%

+8.10%

Ринкова інформація Neptune (NEPT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 167.53K
$ 167.53K$ 167.53K

$ 877.39
$ 877.39$ 877.39

531.33K
531.33K 531.33K

Що таке Neptune ( NEPT)

Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Neptune (NEPT)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Neptune (NEPT)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

NEPT до місцевих валют

1 NEPT до AUD
A$0.49818822
1 NEPT до GBP
0.24278793
1 NEPT до EUR
0.29008428
1 NEPT до USD
$0.315309
1 NEPT до MYR
RM1.39051269
1 NEPT до TRY
11.48985996
1 NEPT до JPY
¥46.67519127
1 NEPT до RUB
28.37781
1 NEPT до INR
27.47602626
1 NEPT до IDR
Rp5,168.99917296
1 NEPT до PHP
18.12396132
1 NEPT до EGP
￡E.15.97670703
1 NEPT до BRL
R$1.82248602
1 NEPT до CAD
C$0.45089187
1 NEPT до BDT
38.35103367
1 NEPT до NGN
476.29631613
1 NEPT до UAH
13.00964934
1 NEPT до VES
Bs20.179776
1 NEPT до PKR
Rs88.39372506
1 NEPT до KZT
154.86401535
1 NEPT до THB
฿10.64167875
1 NEPT до TWD
NT$10.35474756
1 NEPT до CHF
Fr0.27747192
1 NEPT до HKD
HK$2.44995093
1 NEPT до MAD
.د.م3.06795657
1 NEPT до MXN
$6.38816034