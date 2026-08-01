Сьогоднішня ціна Neoxa

Поточна ціна Neoxa (NEOX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEOX до USD становить $ 0 за NEOX.

Neoxa наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 393 730, з циркуляційною пропозицією у 10,71B NEOX. Протягом останніх 24 годин NEOX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02486785, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NEOX змінився на -0,07% за останню годину та на -21,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Neoxa (NEOX)

Ринкова капіталізація $ 393,73K$ 393,73K $ 393,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 393,77K$ 393,77K $ 393,77K Циркуляційне постачання 10,71B 10,71B 10,71B Загальна пропозиція 10 712 816 847,29839 10 712 816 847,29839 10 712 816 847,29839

Поточна ринкова капіталізація Neoxa — $ 393,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEOX — 10,71B, зі загальною пропозицією 10712816847.29839. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 393,77K.