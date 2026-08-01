Сьогоднішня ціна Neox

Поточна ціна Neox (NEOX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEOX до USD становить $ 0 за NEOX.

Neox наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 68 990, з циркуляційною пропозицією у 545,88M NEOX. Протягом останніх 24 годин NEOX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00460294, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NEOX змінився на -3,39% за останню годину та на -4,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 48,18.

Ринкова інформація щодо Neox (NEOX)

Ринкова капіталізація $ 68,99K$ 68,99K $ 68,99K Обсяг (за 24 год) $ 48,18$ 48,18 $ 48,18 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 126,38K$ 126,38K $ 126,38K Циркуляційне постачання 545,88M 545,88M 545,88M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Neox — $ 68,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 48,18. Циркуляційна пропозиція NEOX — 545,88M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 126,38K.