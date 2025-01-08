Сьогоднішня ціна NeoTech (NEOT)

Поточна ціна NeoTech (NEOT) сьогодні становить 0.02306414 USD з ринковою капіталізацією $ 5.77M USD. Ціна NEOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NeoTech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 365.72K USD

- зміна ціни NeoTech протягом дня — -8.92%

- циркуляційна пропозиція – 250.00M USD

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