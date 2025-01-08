Ціна NeoTech (NEOT)
Поточна ціна NeoTech (NEOT) сьогодні становить 0.02306414 USD з ринковою капіталізацією $ 5.77M USD. Ціна NEOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NeoTech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 365.72K USD
- зміна ціни NeoTech протягом дня — -8.92%
- циркуляційна пропозиція – 250.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NeoTech до USD становила $ -0.00226107498808002.
За останні 30 днів зміна ціни NeoTech до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NeoTech до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NeoTech до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00226107498808002
|-8.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NeoTech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-8.92%
-35.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations. Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York.
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