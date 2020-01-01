Токеноміка Neos Credits (NCR) Дізнайтеся ключову інформацію про Neos Credits (NCR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Neos Credits (NCR) Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Офіційний вебсайт: https://neos.com/ Купити NCR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Neos Credits (NCR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Neos Credits (NCR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Загальна пропозиція: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Циркуляційна пропозиція: $ 40,65M $ 40,65M $ 40,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,04M $ 2,04M $ 2,04M Історичний максимум: $ 9,42 $ 9,42 $ 9,42 Історичний мінімум: $ 0,02018704 $ 0,02018704 $ 0,02018704 Поточна ціна: $ 0,04070377 $ 0,04070377 $ 0,04070377 Дізнайтеся більше про ціну Neos Credits (NCR)

Токеноміка Neos Credits (NCR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Neos Credits (NCR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NCR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NCR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NCR, досліджуйте ціну токена NCR в реальному часі!

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