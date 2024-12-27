Сьогоднішня ціна Neos Credits (NCR)

Поточна ціна Neos Credits (NCR) сьогодні становить 0.053529 USD з ринковою капіталізацією $ 2.18M USD. Ціна NCR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neos Credits:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84K USD

- зміна ціни Neos Credits протягом дня — +5.20%

- циркуляційна пропозиція – 40.65M USD

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