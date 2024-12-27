Ціна Neos Credits (NCR)
Поточна ціна Neos Credits (NCR) сьогодні становить 0.053529 USD з ринковою капіталізацією $ 2.18M USD. Ціна NCR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neos Credits:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84K USD
- зміна ціни Neos Credits протягом дня — +5.20%
- циркуляційна пропозиція – 40.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neos Credits до USD становила $ +0.00264734.
За останні 30 днів зміна ціни Neos Credits до USD становила $ +0.0204162550.
За останні 60 днів зміна ціни Neos Credits до USD становила $ +0.0053889303.
За останні 90 днів зміна ціни Neos Credits до USD становила $ +0.00465984442156045.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00264734
|+5.20%
|30 днів
|$ +0.0204162550
|+38.14%
|60 днів
|$ +0.0053889303
|+10.07%
|90 днів
|$ +0.00465984442156045
|+9.54%
Останній аналіз цін Neos Credits: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+5.20%
+6.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.
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