Сьогоднішня ціна NeoPepe (NEOP)

Поточна ціна NeoPepe (NEOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NeoPepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.63 USD

- зміна ціни NeoPepe протягом дня — +1.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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