Ціна NeoPepe (NEOP)
Поточна ціна NeoPepe (NEOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NeoPepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.63 USD
- зміна ціни NeoPepe протягом дня — +1.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NeoPepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NeoPepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NeoPepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NeoPepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.60%
|30 днів
|$ 0
|-26.77%
|60 днів
|$ 0
|-39.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NeoPepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.60%
-7.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Neo Pepe is NEON EVM's first meme token onboarding users to NEON ecosystem with 0% taxes
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