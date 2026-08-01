Сьогоднішня ціна NeonNeko

Поточна ціна NeonNeko (NEKO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEKO до USD становить $ 0 за NEKO.

NeonNeko наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 134 590, з циркуляційною пропозицією у 2,00B NEKO. Протягом останніх 24 годин NEKO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,170115, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NEKO змінився на +0,01% за останню годину та на +5,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо NeonNeko (NEKO)

Ринкова капіталізація $ 134,59K$ 134,59K $ 134,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 134,59K$ 134,59K $ 134,59K Циркуляційне постачання 2,00B 2,00B 2,00B Загальна пропозиція 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NeonNeko — $ 134,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEKO — 2,00B, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 134,59K.