Токеноміка NeoNet AI by SuiAI (NEONET) Дізнайтеся ключову інформацію про NeoNet AI by SuiAI (NEONET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NeoNet AI by SuiAI (NEONET) NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions. As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem. Офіційний вебсайт: https://neonetai.ai Купити NEONET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NeoNet AI by SuiAI (NEONET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NeoNet AI by SuiAI (NEONET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 72,40K $ 72,40K $ 72,40K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 72,40K $ 72,40K $ 72,40K Історичний максимум: $ 0,00153661 $ 0,00153661 $ 0,00153661 Історичний мінімум: $ 0,00002571 $ 0,00002571 $ 0,00002571 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну NeoNet AI by SuiAI (NEONET)

Токеноміка NeoNet AI by SuiAI (NEONET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NeoNet AI by SuiAI (NEONET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEONET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEONET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEONET, досліджуйте ціну токена NEONET в реальному часі!

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