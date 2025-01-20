Ціна NeoNet AI by SuiAI (NEONET)
Поточна ціна NeoNet AI by SuiAI (NEONET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 400.57K USD. Ціна NEONET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NeoNet AI by SuiAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.26K USD
- зміна ціни NeoNet AI by SuiAI протягом дня — -32.85%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NeoNet AI by SuiAI до USD становила $ -0.00019712049919421.
За останні 30 днів зміна ціни NeoNet AI by SuiAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NeoNet AI by SuiAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NeoNet AI by SuiAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00019712049919421
|-32.85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NeoNet AI by SuiAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-32.85%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions. As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.
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