Сьогоднішня ціна NeoNet AI by SuiAI (NEONET)

Поточна ціна NeoNet AI by SuiAI (NEONET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 400.57K USD. Ціна NEONET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NeoNet AI by SuiAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.26K USD

- зміна ціни NeoNet AI by SuiAI протягом дня — -32.85%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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