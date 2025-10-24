Інформація щодо ціни Neonet AI (NEONET) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00002292 $ 0,00002292 $ 0,00002292 Мін. за 24 год $ 0,00002406 $ 0,00002406 $ 0,00002406 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00002292$ 0,00002292 $ 0,00002292 Макс. за 24 год $ 0,00002406$ 0,00002406 $ 0,00002406 Рекордний максимум $ 0,00153661$ 0,00153661 $ 0,00153661 Найнижча ціна $ 0,00001036$ 0,00001036 $ 0,00001036 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -3,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,58%

Актуальна ціна Neonet AI (NEONET) становить $0,00002307. За останні 24 години NEONET торгувався між мінімумом у $ 0,00002292 і максимумом у $ 0,00002406, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NEONET становить $ 0,00153661, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001036.

Що стосується короткострокових результатів, то NEONET змінився на -- за останню годину, -3,99% за 24 години та на -7,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Neonet AI (NEONET)

Ринкова капіталізація $ 23,07K$ 23,07K $ 23,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,07K$ 23,07K $ 23,07K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Neonet AI — $ 23,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEONET — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,07K.