Актуальна ціна Neonet AI сьогодні становить 0,00002307 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NEONET до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NEONET на MEXC вже зараз.

Ціна Neonet AI (NEONET)

Актуальна ціна 1 NEONET до USD:

--
----
-3,90%1D
Графік ціни Neonet AI (NEONET) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:49:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Neonet AI (NEONET) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00002292
$ 0,00002292$ 0,00002292
Мін. за 24 год
$ 0,00002406
$ 0,00002406$ 0,00002406
Макс. за 24 год

$ 0,00002292
$ 0,00002292$ 0,00002292

$ 0,00002406
$ 0,00002406$ 0,00002406

$ 0,00153661
$ 0,00153661$ 0,00153661

$ 0,00001036
$ 0,00001036$ 0,00001036

--

-3,99%

-7,58%

-7,58%

Актуальна ціна Neonet AI (NEONET) становить $0,00002307. За останні 24 години NEONET торгувався між мінімумом у $ 0,00002292 і максимумом у $ 0,00002406, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NEONET становить $ 0,00153661, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001036.

Що стосується короткострокових результатів, то NEONET змінився на -- за останню годину, -3,99% за 24 години та на -7,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Neonet AI (NEONET)

$ 23,07K
$ 23,07K$ 23,07K

--
----

$ 23,07K
$ 23,07K$ 23,07K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Neonet AI — $ 23,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEONET — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,07K.

Історія ціни Neonet AI (NEONET) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neonet AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Neonet AI до USD становила $ -0,0000092476.
За останні 60 днів зміна ціни Neonet AI до USD становила $ -0,0000161393.
За останні 90 днів зміна ціни Neonet AI до USD становила $ -0,00007386638573455086.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,99%
30 днів$ -0,0000092476-40,08%
60 днів$ -0,0000161393-69,95%
90 днів$ -0,00007386638573455086-76,20%

Що таке Neonet AI (NEONET)

NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions.

As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Neonet AI (NEONET)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Neonet AI (USD)

Скільки коштуватиме Neonet AI (NEONET) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Neonet AI (NEONET) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Neonet AI.

Перегляньте прогноз ціни Neonet AI вже зараз!

NEONET до місцевих валют

Токеноміка Neonet AI (NEONET)

Розуміння токеноміки Neonet AI (NEONET) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NEONET зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Neonet AI (NEONET)

Скільки сьогодні коштує Neonet AI (NEONET)?
Актуальна ціна NEONET у USD становить 0,00002307 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NEONET до USD?
Поточна ціна NEONET до USD — $ 0,00002307. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Neonet AI?
Ринкова капіталізація NEONET — $ 23,07K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NEONET?
Циркуляційна пропозиція NEONET — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NEONET?
NEONET досяг історичної максимальної ціни у 0,00153661 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NEONET?
Історична мінімальна ціна NEONET становила 0,00001036 USD.
Який обсяг торгівлі NEONET?
Актуальний обсяг торгівлі NEONET за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NEONET цього року?
NEONET може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NEONET для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:49:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Neonet AI (NEONET)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

