Сьогоднішня ціна NeoCortexAI (CORTEX)

Поточна ціна NeoCortexAI (CORTEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 83.40K USD. Ціна CORTEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NeoCortexAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.24 USD

- зміна ціни NeoCortexAI протягом дня — +5.37%

- циркуляційна пропозиція – 190.29M USD

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