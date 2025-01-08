Ціна NeoCortexAI (CORTEX)
Поточна ціна NeoCortexAI (CORTEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 83.40K USD. Ціна CORTEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NeoCortexAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.24 USD
- зміна ціни NeoCortexAI протягом дня — +5.37%
- циркуляційна пропозиція – 190.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NeoCortexAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NeoCortexAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NeoCortexAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NeoCortexAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.37%
|30 днів
|$ 0
|-9.09%
|60 днів
|$ 0
|+8.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NeoCortexAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+5.37%
+10.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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