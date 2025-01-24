Ціна NeoAudit AI (NAAI)
Поточна ціна NeoAudit AI (NAAI) сьогодні становить 0.0035662 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NAAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NeoAudit AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.27 USD
- зміна ціни NeoAudit AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NeoAudit AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NeoAudit AI до USD становила $ -0.0001524233.
За останні 60 днів зміна ціни NeoAudit AI до USD становила $ -0.0000175699.
За останні 90 днів зміна ціни NeoAudit AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001524233
|-4.27%
|60 днів
|$ -0.0000175699
|-0.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NeoAudit AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NeoAudit AI is a powerful suite of AI tools that harnesses the cutting-edge capabilities of AI, coding and machine learning. These tools enable users to perform thorough due diligence for any ERC-20 smart contract deployed on Ethereum network directly on Telegram, and offer a range of AI-powered solutions for audit, research, safety and market signals.
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