Сьогоднішня ціна Neo Tokyo (BYTES)

Поточна ціна Neo Tokyo (BYTES) сьогодні становить 5.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BYTES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neo Tokyo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.13K USD

- зміна ціни Neo Tokyo протягом дня — -7.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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