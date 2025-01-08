Ціна Neo Tokyo (BYTES)
Поточна ціна Neo Tokyo (BYTES) сьогодні становить 5.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BYTES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neo Tokyo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.13K USD
- зміна ціни Neo Tokyo протягом дня — -7.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neo Tokyo до USD становила $ -0.446581758717756.
За останні 30 днів зміна ціни Neo Tokyo до USD становила $ -3.0678676320.
За останні 60 днів зміна ціни Neo Tokyo до USD становила $ +2.4654862320.
За останні 90 днів зміна ціни Neo Tokyo до USD становила $ +1.8881633515270703.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.446581758717756
|-7.10%
|30 днів
|$ -3.0678676320
|-52.53%
|60 днів
|$ +2.4654862320
|+42.22%
|90 днів
|$ +1.8881633515270703
|+47.78%
Останній аналіз цін Neo Tokyo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.42%
-7.10%
-8.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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