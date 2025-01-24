Ціна Nengcoin (NENG)
Поточна ціна Nengcoin (NENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NENG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nengcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 165.04 USD
- зміна ціни Nengcoin протягом дня — -1.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін NENG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NENG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nengcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nengcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nengcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nengcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.22%
|30 днів
|$ 0
|+19.15%
|60 днів
|$ 0
|+54.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nengcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-1.22%
-9.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nengcoin (formerly NewEnglandcoin) is a clone of Bitcoin using scrypt as a proof-of-work algorithm with enhanced features to protect against 51% attack and decentralize on mining to allow diversified mining rigs across CPUs, GPUs, ASICs and Android phones.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NENG до AUD
A$--
|1 NENG до GBP
￡--
|1 NENG до EUR
€--
|1 NENG до USD
$--
|1 NENG до MYR
RM--
|1 NENG до TRY
₺--
|1 NENG до JPY
¥--
|1 NENG до RUB
₽--
|1 NENG до INR
₹--
|1 NENG до IDR
Rp--
|1 NENG до PHP
₱--
|1 NENG до EGP
￡E.--
|1 NENG до BRL
R$--
|1 NENG до CAD
C$--
|1 NENG до BDT
৳--
|1 NENG до NGN
₦--
|1 NENG до UAH
₴--
|1 NENG до VES
Bs--
|1 NENG до PKR
Rs--
|1 NENG до KZT
₸--
|1 NENG до THB
฿--
|1 NENG до TWD
NT$--
|1 NENG до CHF
Fr--
|1 NENG до HKD
HK$--
|1 NENG до MAD
.د.م--