Ціна NEND (NEND)
Поточна ціна NEND (NEND) сьогодні становить 0,0016742 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна NEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NEND:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NEND протягом дня — -26,04%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
Отримуйте оновлення цін NEND до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NEND.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NEND до USD становила $ -0,000589661664872072.
За останні 30 днів зміна ціни NEND до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NEND до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NEND до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000589661664872072
|-26,04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NEND: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10,59%
-26,04%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NEND is a RWA refinancing protocol lowering risks intertwined with all financial activities. Every participant in the in NEND ecosystem has exposure to multiple yield opportunities while lowering impermanent loss risks protected by various unique tools and insurance funds. Its unique features like EABs and Trust Deeds along with leveraged loans against RWA help lenders, borrowers and stakers reduce their risks drastically.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки NEND (NEND) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NEND зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NEND до VND
₫44,056573
|1 NEND до AUD
A$0,002544784
|1 NEND до GBP
￡0,001222166
|1 NEND до EUR
€0,001439812
|1 NEND до USD
$0,0016742
|1 NEND до MYR
RM0,007098608
|1 NEND до TRY
₺0,065896512
|1 NEND до JPY
¥0,241888416
|1 NEND до RUB
₽0,131625604
|1 NEND до INR
₹0,143964458
|1 NEND до IDR
Rp27,445897248
|1 NEND до KRW
₩2,274718798
|1 NEND до PHP
₱0,094374654
|1 NEND до EGP
￡E.0,08412855
|1 NEND до BRL
R$0,009191358
|1 NEND до CAD
C$0,00226017
|1 NEND до BDT
৳0,204654208
|1 NEND до NGN
₦2,579657586
|1 NEND до UAH
₴0,06956301
|1 NEND до VES
Bs0,1707684
|1 NEND до PKR
Rs0,473731632
|1 NEND до KZT
₸0,85811121
|1 NEND до THB
฿0,054277564
|1 NEND до TWD
NT$0,049288448
|1 NEND до AED
د.إ0,006144314
|1 NEND до CHF
Fr0,001356102
|1 NEND до HKD
HK$0,013125728
|1 NEND до MAD
.د.م0,01523522
|1 NEND до MXN
$0,03164238