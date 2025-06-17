Сьогоднішня ціна NEND (NEND)

Поточна ціна NEND (NEND) сьогодні становить 0,0016742 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна NEND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NEND:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NEND протягом дня — -26,04%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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