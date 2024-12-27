Сьогоднішня ціна Nemesis Downfall (ND)

Поточна ціна Nemesis Downfall (ND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122.91K USD. Ціна ND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nemesis Downfall:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.69K USD

- зміна ціни Nemesis Downfall протягом дня — -27.24%

- циркуляційна пропозиція – 15.81B USD

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