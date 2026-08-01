Сьогоднішня ціна Nemesis

Поточна ціна Nemesis (NEMESIS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NEMESIS до USD становить $ 0 за NEMESIS.

Nemesis наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 244,669, з циркуляційною пропозицією у 999.29M NEMESIS. Протягом останніх 24 годин NEMESIS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00761627, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NEMESIS змінився на +0.05% за останню годину та на -25.96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 972.78.

Ринкова інформація щодо Nemesis (NEMESIS)

Ринкова капіталізація $ 244.67K$ 244.67K $ 244.67K Обсяг (за 24 год) $ 972.78$ 972.78 $ 972.78 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 244.67K$ 244.67K $ 244.67K Циркуляційне постачання 999.29M 999.29M 999.29M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Nemesis — $ 244.67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 972.78. Циркуляційна пропозиція NEMESIS — 999.29M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 244.67K.