Актуальна ціна NEMA сьогодні становить 0,00022502 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NEMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

$0,00022371
Графік ціни NEMA (NEMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:49:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни NEMA (NEMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

Актуальна ціна NEMA (NEMA) становить $0,00022502. За останні 24 години NEMA торгувався між мінімумом у $ 0,00011699 і максимумом у $ 0,00025005, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NEMA становить $ 0,00195976, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00011193.

Що стосується короткострокових результатів, то NEMA змінився на -0,47% за останню годину, +81,33% за 24 години та на +88,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NEMA (NEMA)

Поточна ринкова капіталізація NEMA — $ 211,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEMA — 942,09M, зі загальною пропозицією 992550402.408859. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 223,34K.

Історія ціни NEMA (NEMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NEMA до USD становила $ +0,00010093.
За останні 30 днів зміна ціни NEMA до USD становила $ -0,0000351845.
За останні 60 днів зміна ціни NEMA до USD становила $ -0,0001913897.
За останні 90 днів зміна ціни NEMA до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00010093+81,33%
30 днів$ -0,0000351845-15,63%
60 днів$ -0,0001913897-85,05%
90 днів$ 0--

Що таке NEMA (NEMA)

Project Nema is a research initiative enhancing AI memory and companionship by integrating the C. elegans neural connectome with a large language model (LLM). The LLM translates human language to interact with the worm's simulated brain, addressing LLMs' lack of persistent emotional or psychological states beyond context windows. This creates a stable, evolving neural state that retains history across sessions. For example, user inputs like "good morning Nema" fetch state and history for processing. Utilities include companionship, where Nema acts as the LLM's "soul" for long-term personality building, and dynamic adaptation mimicking life. It also aims to boost LLM outputs via extended memory. The project involves user management and visualizations.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс NEMA (NEMA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни NEMA (USD)

Скільки коштуватиме NEMA (NEMA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів NEMA (NEMA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо NEMA.

Перегляньте прогноз ціни NEMA вже зараз!

NEMA до місцевих валют

Токеноміка NEMA (NEMA)

Розуміння токеноміки NEMA (NEMA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NEMA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про NEMA (NEMA)

Скільки сьогодні коштує NEMA (NEMA)?
Актуальна ціна NEMA у USD становить 0,00022502 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NEMA до USD?
Поточна ціна NEMA до USD — $ 0,00022502. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація NEMA?
Ринкова капіталізація NEMA — $ 211,99K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NEMA?
Циркуляційна пропозиція NEMA — 942,09M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NEMA?
NEMA досяг історичної максимальної ціни у 0,00195976 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NEMA?
Історична мінімальна ціна NEMA становила 0,00011193 USD.
Який обсяг торгівлі NEMA?
Актуальний обсяг торгівлі NEMA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NEMA цього року?
NEMA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NEMA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:49:31 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

