Інформація щодо ціни NEMA (NEMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00011699 Макс. за 24 год $ 0,00025005 Рекордний максимум $ 0,00195976 Найнижча ціна $ 0,00011193 Зміна ціни (за 1 год) -0,47% Зміна ціни (1 дн.) +81,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +88,78%

Актуальна ціна NEMA (NEMA) становить $0,00022502. За останні 24 години NEMA торгувався між мінімумом у $ 0,00011699 і максимумом у $ 0,00025005, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NEMA становить $ 0,00195976, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00011193.

Що стосується короткострокових результатів, то NEMA змінився на -0,47% за останню годину, +81,33% за 24 години та на +88,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NEMA (NEMA)

Ринкова капіталізація $ 211,99K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 223,34K Циркуляційне постачання 942,09M Загальна пропозиція 992 550 402,408859

Поточна ринкова капіталізація NEMA — $ 211,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NEMA — 942,09M, зі загальною пропозицією 992550402.408859. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 223,34K.