Сьогоднішня ціна NEM (XEM)

Поточна ціна NEM (XEM) сьогодні становить 0.02564636 USD з ринковою капіталізацією $ 230.95M USD. Ціна XEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NEM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.31M USD

- зміна ціни NEM протягом дня — +5.97%

- циркуляційна пропозиція – 9.00B USD

Отримуйте оновлення цін XEM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XEM.