Сьогоднішня ціна Nelore Coin (NLC)

Поточна ціна Nelore Coin (NLC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.69K USD. Ціна NLC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nelore Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD

- зміна ціни Nelore Coin протягом дня — -2.84%

- циркуляційна пропозиція – 304.93M USD

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