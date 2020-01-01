Токеноміка Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Дізнайтеся ключову інформацію про Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Офіційний вебсайт: https://nekodex.org/ Whitepaper: https://docs.nekodex.org/ Купити ((=ↀΩↀ=)) зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Загальна пропозиція: $ 2,70B $ 2,70B $ 2,70B Циркуляційна пропозиція: $ 1,79B $ 1,79B $ 1,79B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,71M $ 1,71M $ 1,71M Історичний максимум: $ 0,00449354 $ 0,00449354 $ 0,00449354 Історичний мінімум: $ 0,00050401 $ 0,00050401 $ 0,00050401 Поточна ціна: $ 0,00063136 $ 0,00063136 $ 0,00063136 Дізнайтеся більше про ціну Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Токеноміка Nekocoin (((=ↀΩↀ=))): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ((=ↀΩↀ=)), які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ((=ↀΩↀ=)), яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ((=ↀΩↀ=)), досліджуйте ціну токена ((=ↀΩↀ=)) в реальному часі!

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