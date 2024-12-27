Сьогоднішня ціна Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Поточна ціна Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) сьогодні становить 0.0030177 USD з ринковою капіталізацією $ 4.97M USD. Ціна ((=ↀΩↀ=)) до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nekocoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.32K USD

- зміна ціни Nekocoin протягом дня — +6.74%

- циркуляційна пропозиція – 1.65B USD

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