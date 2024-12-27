Ціна Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))
Поточна ціна Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) сьогодні становить 0.0030177 USD з ринковою капіталізацією $ 4.97M USD. Ціна ((=ↀΩↀ=)) до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nekocoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.32K USD
- зміна ціни Nekocoin протягом дня — +6.74%
- циркуляційна пропозиція – 1.65B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nekocoin до USD становила $ +0.00019067.
За останні 30 днів зміна ціни Nekocoin до USD становила $ -0.0007007168.
За останні 60 днів зміна ціни Nekocoin до USD становила $ +0.0041573881.
За останні 90 днів зміна ціни Nekocoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019067
|+6.74%
|30 днів
|$ -0.0007007168
|-23.22%
|60 днів
|$ +0.0041573881
|+137.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nekocoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
+6.74%
+38.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.
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