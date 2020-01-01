Токеноміка Neka Kayda (NEKA) Дізнайтеся ключову інформацію про Neka Kayda (NEKA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Neka Kayda (NEKA) This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful. Офіційний вебсайт: https://nekakayda.com Купити NEKA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Neka Kayda (NEKA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Neka Kayda (NEKA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,53K $ 10,53K $ 10,53K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 10,53K $ 10,53K $ 10,53K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Neka Kayda (NEKA)

Токеноміка Neka Kayda (NEKA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Neka Kayda (NEKA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEKA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEKA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEKA, досліджуйте ціну токена NEKA в реальному часі!

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