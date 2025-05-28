Сьогоднішня ціна Neka Kayda (NEKA)

Поточна ціна Neka Kayda (NEKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12,96K USD. Ціна NEKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Neka Kayda:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Neka Kayda протягом дня — +0,94%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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