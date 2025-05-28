Ціна Neka Kayda (NEKA)
Поточна ціна Neka Kayda (NEKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12,96K USD. Ціна NEKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Neka Kayda:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Neka Kayda протягом дня — +0,94%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Neka Kayda до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Neka Kayda до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Neka Kayda до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Neka Kayda до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,94%
|30 днів
|$ 0
|-41,05%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Neka Kayda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,08%
+0,94%
+0,84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful.
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